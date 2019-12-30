Адвокат историка Соколова требует провести фармакологическую экспертизу

Он утверждает, что лекарства могли спровоцировать неконтролируемую агрессию.

В среду, 28 января, стало известно о том, что защита историка Соколова намерена добиться проведения фармакологической экспертизы. Об этом журналистам сообщил адвокат Александр Почуев.

Адвокат утверждает, что накануне убийства его подзащитный принимал некие лекарства, которые могли вызвать у него неконтролируемый приступ агрессии.

Сомнений в общей вменяемости Историка Соколова у защиты не было, исходя из личного общения с подзащитным. Но дьявол кроется в деталях. Вероятнее всего, мы будем требовать проведения дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения медикаментозной версии агрессии, – рассказал Почуев

Накануне психиатры центра Сербского признали Олега Соколова вменяемым.

Напомним, по версии следствия, историк убил и расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко. Части тела он выбрасывал в Мойку.

Фото:Piter.TV