Адвокат: Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене

Илья Новиков объяснил, что повестки на допрос выписаны некорректно.

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене. Такое заявление на брифинге перед журналистами сделал адвокат политика Илья Новиков. Мероприятие транслировал местный телеканал "UA:Перший". Сторона защиты оценила возможные действия своего клиента по оперативным мероприятиям, запланированным на 23 декабря.

Нет, потому что почему он должен был бы на него пойти? Обе повестки, и та, которую пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, они выписаны не в правильный способ. Илья Новиков, адвокат

Напомним, что украинские правоохранители подозревают Петра Порошенко в государственной измене по уголовному делу о поставках угля из Донбасса. В настоящее время бывший глава государства находится за рубежом. Руководитель штаба политической партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, Порошенко обязательно вернется в страну. Адвокат Новиков заметил, что обе повестки, которые Киев пытался вручить его клиенту,включая ту, которую силовики засунули ему в калитку дома, выписаны неправильным способом.

В СБУ раскрыли подробности дела о госизмене в отношении Порошенко.

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