Анатолий Бунич объяснил, что экс-глава страны помогал России и неподконтрольному Донбассу.

В СБУ раскрыли подробности дела о госизмене в отношении Порошенко. Об этом на пресс-конференции Службы безопасности Украины рассказал руководитель главного управления Анатолий Бунич. Речь чиновника опубликована в официальной странице на Facebook. По версии Киева, экс-президент (пятый по счету) использовал должностные полномочия для того, чтобы разорвать контракты на закупку угля с территории ЮАР, а затем по требованию Москвы заключить соглашение на поставки данного ресурса с неподконтрольных территорий Донбасса.

После заключения указанных контрактов на поставки угля подозреваемым и другими участниками данного преступления осуществлено материальное способствование деятельности террористических организаций на сумму более 200 миллионов гривен. Анатолий Бунич, глава СБУ

По мнению спикера, уголовное расследование против Петра Порошенко не считается политически мотивированным. По словам Бунича, экс-глава государства оказывал поддержку России, а также способствовал подрывной деятельности со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей против власти Киева.

Появилось видео отъезда Порошенко из Украины с криком "поехали, твою мать".

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