На Адмиралтейских верфях заложили большой траулер для добычи минтая и сельди

На борту траулера может находиться экипаж из 139 человек.

В субботу, 5 июня на петербургских "Адмиралтейских верфях" прошла торжественная церемония закладки пятого большого морозильного рыболовного траулера "Капитан Юнак". Вместимость грузовых трюмов нового трайлера составляет 5500 м3; длина — 108 м; ширина — 21 метр; скорость – 15 узлов.

На церемонии закладки присутствовали генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков и председатель совета директоров ООО "Русская рыбопромышленная компания" Глеб Франк.

Контракт на строительство десяти рыболовных траулеров для ООО "Русская рыбопромышленная компания" был подписан в октябре 2017 года. Первый траулер проекта СТ-192 "Капитан Вдовиченко" спустили на воду в марте 2020 года.

Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для добычи минтая и сельди в Баренцевом и Охотском морях.

В декабре прошлого года "Адмиралтейские верфи" спустили на воду уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс".

Фото: пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"