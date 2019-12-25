В рамках ПМЭФ заложат большой рыболовный траулер

Траулер заложат "Адмиралтейские верфи" 5 июня.

Пятый большой морозильный рыболовный траулер будет заложен на "Адмиралтейских верфях" в эту субботу, 5 июня, в рамках ПМЭФ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всего по контракту для ООО "Русской рыбопромышленной компании" должны построить десять траулеров. Документы были подписаны осенью 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот.

Такие траулеры добывают минтай и сельдь на Восточном побережье России, в Баренцевом и Охотском морях. Рыбоперерабатывающие и рыбомукомольные фабрики могут изготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки каждые сутки.

Серию закладывают парами, по два судна в год.

Ранее мы писали, что сеть 5G запущена на площадке "Экспофорума" перед ПМЭФ.

Фото: Piter.tv