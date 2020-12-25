Администрация Выборгского района ввела режим повышенной готовности

Администрацией Выборгского района выпущено постановление о введении с 28 мая 2021 года режима повышенной готовности в границах земельного участка, где находится "Дом Говинга". Также было принято решение о необходимости введения режима повышенной готовности на территории, прилегающей к бухте Радуга.

Состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО "Выборгский район". Обсуждались два вопроса – принятие мер в отношении дома №11 на улице Крепостной и бухты Радуга в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Замглавы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко рассказал хронологию событий, развивавшихся вокруг нежилого здания "Дом Говинга". Его предыдущий собственник ООО "СК "Северо-Запад" не только не провел обещанную реставрацию объекта, но и не выполнил противоаварийных работ. В отношении строительной кампании были возбуждены уголовные дела. В марте 2021 года Выборгский городской суд принял решение о передаче дома №11 на улице Крепостной на баланс региона, удовлетворив тем самым исковые требования областного комитета по сохранению объектов культурного наследия. Состояние дома признано аварийным.

Мы считаем необходимым ввести режим повышенной готовности, чтобы принять срочные меры, направленные на недопущение обрушения фрагментов стен и обеспечение безопасности населения. Дмитрий Самойленко, замглавы администрации Выборгского района

Администрацией Выборгского района выпущено постановление о введении с 28 мая 2021 года режима повышенной готовности в границах земельного участка, где находится "Дом Говинга".

В соответствии с данным документом необходимо, в частности, принять оперативные меры по предупреждению возникновения и развития ЧС, снижению размеров возможного ущерба.

Также было принято решение о необходимости введения режима повышенной готовности на территории, прилегающей к бухте Радуга. Он будет действовать на территории береговой полосы - на расстоянии от полуметра до двух метров от уреза воды.

Сотрудники специализированной организации продолжают обработку сорбентом в бухте Радуга.

Как отметил и.о. главы администрации Выборгского района Валерий Савинов, введение режима повышенной готовности позволит принять меры незамедлительного реагирования к ликвидации последствий.

Ранее в Выборге обсудили ремонт дорог и аренду объектов культурного наследия за 1 рубль.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО