Специалист объяснил, как должны выглядеть созревшие цитрусовые.

Абхазский биолог рассказал, как выбрать вкусные мандарины. В интервью "РИА Новости" эксперт объяснил, что фрукт должен быть оранжевого или желто-оранжевого цвета, но при этом возможна небольшая прозелень. Ранний урожай имеет более мягкую кожуру, а сами мандарины обладают большей плотностью. Эксперт заметил, что на территории Абхазии мандарины не подвергаются химической обработке, а также не покрываются воском для придания им лучшего товарного качества.

Не всегда внешние качества выдают содержимое плода. Бывает, мандарин внешне красивый, блестящий, а по вкусу - не очень. Абхазские мандарины, напротив, внешне вроде бы обычные, но по вкусу насыщенные, кисло-сладкие. Дмитрий Сабекия, заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии

По словам биолога, сейчас на рынке распространяется тенденция по продаже цитрусовых с веточками. Такой ход говорит о свежести продукта. Специалист заметил, что абхазские мандарины отличаются более широкими и заостренными листьями, в то время как китайские мандарины имеют более продолговатые и узкие листья.

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Фото и видео: Telegranm / РИА Новости

