АТОР: "Цены на отдых в Турции выросли на 15%"

Специалисты называют это плановым ростом, который фиксируется каждый год.

Стоимость путевок в Турцию, купленных на этапе раннего бронирования, в среднем выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Специалисты называют это плановым ростом, который фиксируется каждый год. Раннее бронирование турецких курортов на лето открылось в прошлом году и продлится до 31 марта. Специальные цены с вылетом вплоть до октября предлагают почти 600 турецких отелей.

На данный момент Турция осталась единственным открытым для россиян зарубежным летним пляжным направлением, на которое при этом действуют классические акции раннего бронирования. Несмотря на это спрос на ранее бронирование снизился на 80%.

Главная причина сдержанного спроса — неблагоприятный информационный фон о положении дел в мире с коронавирусом. Вторая причина – неясность относительно чартерных рейсов.

Ранее глава минздрава Турции в прямом эфире прошел вакцинацию от коронавируса.

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