АПЛ "Казань" выполнила стрельбу противокорабельной ракетой в Белом море

Подлодка успешно выпустила "Оникс" по морской цели.

АПЛ "Казань" выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой в Белом море. Об этом рассказали российские военные из Северного флота. Известно, что боеголовка смогла успешно поразить заданную цель в акватории. Стрельба велась с полигонов боевой подготовки СФ России в рамках государственных испытаний.

Головной корабль проекта "Ясень-М" – атомный подводный ракетный крейсер "Казань" – успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской цели пресс-служба Северного флота России

Охраной водного района занимались корабли Беломорской военно-морской базы. Напомним, что с прошлой недели подлодка "Казань" проходит очередной этап гостестов вместе со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой. В ноябре АПЛ успешно выполнила стрельбы по береговой целью с "Калибром" и "Ониксом" по морской цели. По результатам всех испытаний подводная лодка будет принята в состав ВМФ РФ.

ВМФ получит атомную подлодку "Казань" в декабре 2020 года.

Фото: Piter.tv