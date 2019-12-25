Журналисты не раскрыли свои источники, а также обстоятельства якобы произошедшего инцидента.

ANHA News заявило об ошибке турков в Сирии. Журналисты заявили, что армия Анкары промахнулась и ошибочно нанесла авиаудары по военной базе РФ. Подробности в СМИ не приводятся. В издании говорится о том, что российские военные получили удар в спину в районе Аш-Шахба.

После обстрела нескольких деревень в кантоне Аль-Шахба турецкая оккупационная армия и её наёмники на этот раз ракетами и артиллерией нанесли удар по базе российских войск в Аль-Вахшии в районе Аль-Шахба. материал ANHA News

Публикация иностранного агентства появилась после информации о том, что посол России вызван в турецкий МИД, а также после данных о ликвидации Военно-космическими силами нескольких стратегически важных объектов местных боевиков на Ближнем Востоке. Эксперты поставили под сомнение правдивость данных ANHA News. Они уверены, что если бы данный инцидент произошел в реальности, то Минобороны РФ официальном прокомментировало бы ситуацию, а местные корреспонденты не смогли бы пропустить такой значительный инфоповод.

База США подверглась ракетному обстрелу в Сирии.

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