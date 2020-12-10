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ABC:в США полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать офис демократов

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Преступнику удалось устроить в помещении пожар.

В США полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать офис демократов. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала ABC. Известно, что преступнику удалось попасть в здание, где находятся представители политической партии. Инцидент произошел вечером 9 декабря в городе Спокейн штата Вашингтон.

Очевидцы уточнили, что подозреваемый ворвался в помещение, в котором на тот момент находился только один сотрудник. У преступника с собой был рюкзак, из которого торчали провода. Американец заявил, что намерен взорвать офис. Ему удалось устроить пожар. На данный момент информации о пострадавших нет. 

Полиция смогла оперативно окружить здание. Преступник добровольно сдался властям. В рюкзаке у него бомбы не оказалось.

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Видео: YT / Rants With Rogers

Теги: вашингтон, взрыв, спокейн, угроза
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Криминальные происшествия,

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