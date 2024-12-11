ABC: при столкновении самолетов в Аризоне погиб минимум один человек

Пострадали еще как минимум трое человек.

По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения двух бизнес-джетов в США. Соответсвующее заявление опубликовал местный телеканал ABC. Иностранные журналисты пояснили, что трагедия произошла на территории аэропорта города Скоттсдейл в штате Аризона. Известно, что частный самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в припаркованное воздушное судно аналогичного класса. Погибший находился на борту одного из самолетов вместе с четырьмя другими людьми. Остальные получили травмы, троих медикам пришлось госпитализировать.

В СМИ добавили, что один из участвовавших в столкновении джетов принадлежит компании Chromed in Hollywood, руководителем которой является американский певец и вокалист глэм-метал-группы Mötley Crüe Винс Нил. В настоящее время Федеральное управление гражданской авиации США сообщило через социальные сети о том, что полеты в аэропорт Скоттсдейла временно приостановлены. Ведется расследование инцидента.

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ