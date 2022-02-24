7,5 лет колонии дали девушке за смертельное ДТП в Пушкине

В аварии погибла мать трех несовершеннолетних детей.

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор девушке-водителю, которая устроила смертельное ДТП в Пушкине весной 2020 года. Она находилась пьяной за рулем и поехала на красный сигнал светофора. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Авария произошла 30 марта 2020 года на перекрестке Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы в Пушкине. Девушка 2001 года рождения, управляя автомобилем Porsche Macan S, проигнорировав красный свет, выехала на перекресток и столкнулась с Volkswagen Tiguan. За рулем второго автомобиля оказалась 26-летняя женщина, которая 25 апреля скончалась в больнице от сочетанной тупой травмы головы и грудной клетки. Ее пассажир получил тяжелые травмы. У женщины остались трое несовершеннолетних детей.

Управлявшая Porsche девушка вину не признала, заявила, что была трезвой, и считает, что причиной аварии стала неисправность автомобиля. Суд установил, что автомобиль был технически исправен. Обвиняемую приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Также с нее взыскали 1,3 миллиона рублей в счет моральной компенсации, 3 029 841 рубль в пользу трех несовершеннолетних детей и 1 029 841 рубль в пользу их представителя.

Момент ДТП на перекрёстке Лесного проспекта и Нейшлотского переулка попал на видео.

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба городских судов

Видео: МВД