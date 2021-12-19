Момент ДТП на перекрёстке Лесного проспекта и Нейшлотского переулка попал на видео

Судя по дате на камере, ДТП произошло 24 февраля в 1:12.

Ночью 24 февраля на перекрёстке Лесного проспекта и Нейшлотского переулка произошло ДТП с участием двух иномарок. Авария попала на видеорегистратор читателя Piter.tv.

Судя по дате на камере, ДТП произошло в 1:12. По предварительной информации, чёрный Hyundai Solaris на зеленый сигнал светофора поворачивал с Нейшлотского переулка на Лусной проспект, в этот момент в него въехал белый Kia K5. Момент удара попал на видеорегистратор автомобиля, который двигался следом за Kia.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, однако, по сообщениям из соцсетей, водитель Kia K5 вину не признает.

Видео: предоставлено читателем Piter.tv