СМИ: 52-летняя актриса Николь Кидман ждет третьего ребенка

Она забеременела с помощью ЭКО.

Друзья 52-летней актрисы Николь Кидман рассказали о ее беременности. Это будет ее третий ребенок.

В первом браке с Томом Крузом они усыновили двух детей — дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. Позже их брак, который многие считали идеальным, распался, Кидман вышла замуж за музыканта Кита Урбана; пара поженилась 25 июня 2006 года в Сиднее. Уже в июле 2008 года у Кидман и Урбана родилась дочь Сандэй Кидман-Урбан, в декабре 2018 – дочь Фэйт Маргарет Кидман-Урбан. Вторая девочка была выношена суррогатной матерью, но является биологическим ребенком своих родителей.

В этот раз актриса прибегла к ЭКО и смогла забеременеть с первого раза. Ее муж очень рад этому событию.

Недавно создатель "Холостяка" на глазах у 4-летнего сына избил беременную жену.

Фото: nicolekidman/ Instagram