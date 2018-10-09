Создатель "Холостяка" на глазах у 4-летнего сына избил беременную жену

Она отказалась сделать аборт, и он принял действенные меры.

Создателя шоу "Холостяк" 55-летнего продюсера Майка Флейса обвинили в избиении беременной жены за отказ делать аборт. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на "Дни.ру".

Как рассказала Лора Кеппелер, жена Флейса, ей было 26, а ему 50 лет, когда они поженились. Через некоторое время у них родился сын, которому сейчас 4 года. Лора рассказала, что забеременела второй раз и рассказала об этом мужу. Он заявил, что им достаточно одного ребенка, сказал сделать аборт и стал угрожать.

За отказ от абота Флейс избил свою беременную супругу на глазах у сына. С ним теперь работают психологи, а Лора подала на развод и боится, что муж попытаеся забрать у нее сына.

В конце 2018 года у петербурженки произошел выкидыш после избиения мужа.

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