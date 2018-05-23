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Житель Ленобласти подозревается в избиении своей беременной жены в гостинице в центре Петербурга
Сегодня, 12:59
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Житель Ленобласти подозревается в избиении своей беременной жены в гостинице в центре Петербурга

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Женщина родила на 30-й неделе беременности.

В Центральном районе полицейские проводят проверку по происшествию с беременной в отеле.  

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 5 декабря правоохранителям поступила информация о том, что в номере гостиницы в доме 29 по Коломенской улице, на 30-й неделе беременности, родила ребенка 29-летняя женщина. На ее теле были следы телесных повреждений. 

На месте задержали 36-летнего супруга женщины, жителя Кингисеппского района. Предварительно, в ходе конфликта он ударил свою беременную жену. 

Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция. 

Фото: Piter.TV 

Теги: избил беременную, коломенская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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