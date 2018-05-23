Житель Ленобласти подозревается в избиении своей беременной жены в гостинице в центре Петербурга

Женщина родила на 30-й неделе беременности.

В Центральном районе полицейские проводят проверку по происшествию с беременной в отеле.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 5 декабря правоохранителям поступила информация о том, что в номере гостиницы в доме 29 по Коломенской улице, на 30-й неделе беременности, родила ребенка 29-летняя женщина. На ее теле были следы телесных повреждений.

На месте задержали 36-летнего супруга женщины, жителя Кингисеппского района. Предварительно, в ходе конфликта он ударил свою беременную жену.

Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

Фото: Piter.TV