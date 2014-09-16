38 новых просторных вагонов осенью начнут курсировать между Москвой и Петербургом

Вагон габарита Т шире на 28 см и длиннее на 73 см.

РЖД запустят 38 новых вагонов увеличенного габарита на линии Москва – Санкт-Петербург. Об этом глава РЖД Олег Белозеров рассказал председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину

По словам Белозерова, железнодорожные машиностроители уже получили сертификат соответствия на вагон габарита Т. Он шире на 28 см и длиннее на 73 см. То есть полки будут удобнее и, соответственно, можно будет более комфортно располагаться в таком вагоне.

Уже этой осенью 38 вагонов начнут курсировать на маршруте Москва – Санкт-Петербург.

Ранее ОАО "РЖД" приобрело объекты недвижимости для ремонта высокоскоростных и скоростных электропоездов ООО "Сименс мобильность", которые находятся в посёлке который расположен в Металлострой на территории Петербурга. Имущество данной компании ранее было арестовано. По данным Росимущества, стоимость недвижимости составила 1,567 млрд рублей.

Фото: официльный сайт правительства РФ