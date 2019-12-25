РЖД приобрели имущество компании "Сименс мобильность" в Металлострое

Общая стоимость недвижимости в результате проведенных аукционов составила 1 567 792 800 рублей без учета НДС.

ОАО "РЖД" приобрело объекты недвижимости для ремонта высокоскоростных и скоростных электропоездов ООО "Сименс мобильность", которые находятся в посёлке который расположен в Металлострой на территории Петербурга. Имущество данной компании ранее было арестовано. По данным Росимущества, стоимость недвижимости составила 1,567 млрд рублей.

МТУ Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области реализовало на торгах арестованное имущество должника – ООО "Сименс мобильность". Общая стоимость составила 1 567 792 800 рублей без учета НДС. Росимущество

Приобретенные объекты позволят создать инфраструктуру для проведения полноценного технического обслуживания высокоскоростного и скоростного подвижного состава компании РЖД, исключив зависимость от сторонних организаций.

В 2022 году Siemens принял решение временно прекратить свою деятельность в России в связи с введением международных санкций, прекратив поставки поездов и техническое обслуживание. Имущество ООО "Сименс Мобильность", владеющей данным объектом, было арестовано в пользу ОАО "РЖД" в рамках исполнительного производства.

Фото: Piter.tv