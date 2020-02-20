Об этом заявил доктор военных наук из России.

30-летний американский "Трезубец" превзошел новейшую российскую "Булаву". По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, Р-30 не может считаться прорывным оружием. Об этом специалист из Российской академии ракетных и артиллерийских наук рассказал в издании "Военно-промышленный курьер".

По характеристикам стрельбы оно уступает американскому UGM-133A Trident II D5. В России ракета принята на вооружение в 2018 году, в США - в 1990-ом. Дальность стрельбы и круговое вероятное отклонение ракеты у оружия можно сопоставить. Однако забрасываемый вес у американского аналога почти в 2,5 раза больше.

Количество боевых блоков, которые ракета может нести, – от 8 до 14, а их мощность – до 457 килотонн напомнил эксперт

Ученый не сомневается в реальных преимуществах Авангарда и ядерной ракеты Х-101.

Ранее опубликовано видео пуска "Булавы" с подводного ракетоносца "Князь Владимир".

Видео: YouTube/Оружие Военная техника Армия, Operline Ru