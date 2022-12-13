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В Белоострове нашли 2 обгоревших трупа на месте пожара в частном доме
Сегодня, 8:06
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В Белоострове нашли 2 обгоревших трупа на месте пожара в частном доме

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По информации владелицы дома, погибшими могли быть её знакомые.

Утром воскресенья, 9 апреля, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании частного дома. На улице Главная в посёлке Белоостров. На месте пожара были обнаружены 2 трупа в обгоревшем состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, дом принадлежит 68-летней женщине, которая на данный момент находится в Голландии. Установить пол и возраст трупов не представляется возможным, однако владелица дома сообщила, что в нём могли находиться ее знакомые 76-летний мужчина и 72-летняя женщина, которые присматривали за домом.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.         

Ранее мы сообщили о том, что из коммуналки на Коллонтай эвакуировали почти 40 человек во время пожара.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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