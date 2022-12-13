Из коммуналки на Коллонтай эвакуировали 37 человек во время пожара

Пламя охватило 20 кв.м.

В субботу, 8 апреля, в коммунальной квартире дома 25 к2 по улице Коллонтай вспыхнул пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной столице.

Как выяснилось, огонь охватил целую комнату площадью 20 кв.м. в восьмикомнатной квартире. Спасатели эвакуировали из здания 37 человек.

Пожар был ликвидирован в 13:49. В ликвидации пламени участвовали 20 пожарных на четырёх машинах спецтехники.

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