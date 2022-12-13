У бетонного завода на Тельмана загорелся мусор

Пожар поизошёл на глубине 5 м в бесхозном подземном сооружении.

Вечером пятницы, 7 апреля, в экстренные службы обратилась жительница одной из квартир по улице Тельмана. Женщина сообщила, что увидела из окна клубы дыма в районе находящегося неподалёку бетонного завода. Кроме того, произошёл сильный хлопок. Об этом стало известно Piter.TV.

Удалось установить, что рядом с бетонным заводом в заброшенном бетонном бесхозном подземном сооружении на глубине 5 м загорелся мусор. Причины пожара неизвестны.

С локализацией и устранением возгорания спасатели справились к 0:39. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что вызов пожарных к гостинице "Москва" в Петербурге оказался ложным.

Фото: Piter.TV