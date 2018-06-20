Видео: 150-летнее дерево в Черногории превратилось в фонтан

Ученые объясняют это тем, что сокрушительным подземным источникам приходится искать пустоты дерева, чтобы вырваться наружу.

В поселке Диноша, который территориально располагается в юго-восточной части Черногории, очевидцы увидели уникальное тутовое дерево. Во время больших проливных дождей — это дерево превращается в фонтан. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Radio Free Europe/Radio Liberty.

Ученые объясняют это тем, что сокрушительным подземным источникам приходится искать пустоты дерева, чтобы вырваться наружу. За таким феноменом местные жители наблюдают уже четверть века. Во время дождей колодец у дерева переполняется водой, и в течение нескольких дней колодец начинает буквально извергать из себя потоки воды Феномен данного колодца специалисты объяснили наличием мощной подземной реки.

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Фото и видео: Radio Free Europe/Radio Liberty/ YouTube