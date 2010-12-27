В Кингисеппе волонтеры спасли породистую кошку, застрявшую на дереве

Женщина отметила то, с какой аккуратностью и трепетом спсатели вызволяли животное и поблагодарила их за работу.

В Ленобласти работники ПСО "Эсктремум" спасли жизнь еще одной застрявшей на ветке дерева кошки. Об этом сообщает сетевое издание "spbdnevnik".

С просьбой о помощи в "КОШКИПАС" обратилась одна из жительниц города Кингисеппа. Она увидела на ветке дерева на уровне 5 этажа породистую кошку, которая не могла спуститься и издавала отчаянные вопли. По словам женщины, все служба города отказали ей в помощи, но спасатели животных оперативно отреагировали на вызов.

Приехав незамедлительно на место вызова, спасатели взобрались на дерево и после весьма непростых действий все же смогли вызволить пушистую любимицу, вернув ее обеспокоенной хозяйке. Женщина отметила то, с какой аккуратностью и трепетом спасатели вызволяли животное и поблагодарила их за работу.

Источник: сетевое издание "spbdnevnik"