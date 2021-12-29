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В Петербурге за день спасли трех кошек
Сегодня, 19:51
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В Петербурге за день спасли трех кошек

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Одна кошка застряла с котенком на дереве, а другая – в техническом коробе.

В пятницу, 7 января, в группе поисково-спасательного отряда "Экстремум Кошкиспас" в соцсетях сообщили, что за день спасли трех кошек.

Так, две кошки (взрослая и котенок) застряли на дереве, а третья не смогла вылезти из технического короба.

В чем прелесть Кошкиспас, так это в полной непонятности, что с собой брать. То ли высотное снаряжение, то ли перфоратор. Лучше всего в гидрокостюме с перфоратором на дереве. Да, примерно так и можно описать степень готовности спасателей.

шутят спасатели

Кошек благополучно спасли разными способами: одну вытащили, сломав плитку, другую сняли быстро, а для котенка натянули тент. Уличных кошек отогрела заявительница и выпустила в подвал.

Фото: Кошкиспас. Спасение животных. ПСО Экстремум / Вконтакте

Теги: кошкиспас, петербург, спасение кошек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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