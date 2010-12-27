Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Регистрация дронов в России откладывается на неопределенный срок
Сегодня, 18:56
0
TretyakovaS
183

Регистрация дронов в России откладывается на неопределенный срок

0
 
 

Подведомственный Минтрансу ФГУП заявил, что на данный момент регистрация беспилотников невозможна. Применять наказания за нарушения правил не будут в виду отсутствия оснований.

Как сообщает "Фонтанка", подведомственный Минтрансу ФГУП заявил, что на данный момент регистрация беспилотников невозможна. Наказывать за нарушение правил пока не будут в виду отсутствия оснований.

Ранее Piter.tv писал, что с 5 июля россияне должны регистрировать свои игрушечные дроны. По новым правилам владельцы должны были получить специальную радиометку в ФГУП "ЗащитаИнфоТранс", позволяющую считывать информацию о беспилотнике и его владельце.

С самого утра владельцы устройств начали звонить на предприятие, в результате чего ему пришлось выступить с разъяснениями, суть которых – регистрации не будет.

Теги: новости россии , регистрация дронов в россии , регистрация дронов откладывается
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5