С 5 июля россияне должны регистрировать свои игрушечные дроны

С 5 июля россияне должны зарегистрировать беспилотники весом от 250 г до 30 кг. Под изменения в Воздушном Кодексе РФ попадают не только радиоуправляемые модели, но и игрушечные квадрокоптеры.

Как сообщает "Фонтанка", с 5 июля россияне должны будут регистрировать беспилотники весом от 250 г до 30 кг. Под изменения в Воздушном Кодексе РФ попадают как радиоуправляемые модели, так и игрушечные квадрокоптеры.



По данным "Правового календаря на III квартал 2017 года", ранее регистрировать нужно было только беспилотники с максимальной взлетной массой свыше 30 кг.



По информации СМИ, закон наделяет оператор беспилотного летательного аппарата полномочиями командира воздушного суднаи накладывает на него обязанность обеспечивать безопасное выполнение полета. Также оператор обязан иметь свидетельство внешнего пилота.