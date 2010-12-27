На Выборгском массовое ДТП с перевертышем: за пострадавшим прилетал вертолет

В четверг вечером на Выборгском шоссе произошла массовая авария: одна машина перевернулась. За пострадавшим прилетал вертолет.

Около 16.40 на Выборгском шоссе произошла серьезная авария. Не смогли разъехаться Pajero и Largus. Также машины задели рейсовый автобус. От столкновения первая иномарка перевернулась на бок. Очевидцы аварии помогали водителю в Pajero.

Как сообщают проезжавшие водители, на место приезжала скорая с реанимацией и даже прилетал медицинский вертолет. Насколько серьезные травмы у пострадавших и сколько их – пока не известно. Обстоятельства аварии выясняются.

Из-за ДТП на шоссе собрался затор. Но пробка появилась не только из-за этого ДТП. Ранее в Парголово на полосах в сторону города произошло лобовое столкновение. В аварии пострадали самосвал и грузовая "ГАЗель".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург