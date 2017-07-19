Свадьба Баскова и Лопыревой: последние новости

Свадьба Баскова и Лопыревой состоится 5 октября в Грозном.

18 июля Рамзан Кадыров выложил ролик у себя в Instagram, где Николай Басков делает предложение модели и телеведущей Виктории Лопыревой. Кроме того, Басков просит, чтобы главным свидетелем их торжества стал сам Кадыров, на что глава Чечни с удовольствием соглашается.

"Совсем скоро! В городе Грозном! Свадьба столетия! Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, „золотой голос“ нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, „Мисс Россия — 2003“, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу. Их сердца нашли друг друга в Грозном", - поделился со всеми Кадыров в своем инстаграме.

Официальный представитель певца Марина Наумова подтвердила запланированное мероприятие. "Да, это правда. Информация, которая появилась сегодня в Instagram, соответствует истине. Свадьба Николая и Виктории планируется на 5 октября в Грозном, это действительно так", - сообщила Наумова.

Сам Николай утверждает, что 5 октября 2017 года он и Виктория Лопырева поженятся в Грозном. "Меня не волнует мнение тех, кто думает, что это пиар, кто во что верит или не верит",- сообщил певец.

Однако модель и телеведущая Виктория Лопырева странно реагирует на "шумиху" в интернете по поводу свадьбы. Когда пользователи соцсетей начали поздравлять Викторию с предстоящим событием, она опубликовала в своем Instagram видеоцитату из всеми известного фильма "Кавказская пленница", где Шурик решительно говорит: "Свадьбы не будет!"

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия отметили, что были свидетелями этого события, и заверили, что обязательно будут присутствовать на свадьбе.

Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница", "Утро"/ Instagram nikolaibaskov

Видео: Instagram kadyrov_95