На 153 светофорах Петербурга установили голосовые помощники

Работы проводились в 9 районах города.

В Санкт-Петербурге завершена реализация Адресной программы 2024 года, которая подразумевала установку устройств звуковой и голосовой навигации на городских светофорах. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы.

Всего голосовыми помощниками было оснащено 153 светофорных объекта на 21 адресе в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Кировском, Невском, Петроградском, Петродворцовом, Фрунзенском и Центральном районах. Перечень адресов был сформирован в комитете с учетом пожеланий слабовидящих местных жителей.

Работы по оснащению светофоров звуковыми помощниками проводились для обеспечения безопасности на дорогах Северной столицы слабовидящих пешеходов. Специальные звуковые сигналы служат последним верными помощниками, помогают им ориентироваться – подсказывают, когда можно пересекать проезжую часть. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Принцип работы голосовых и звуковых устройств заключается в своевременном речевом оповещении граждан о включении зеленого сигнала светофора. За ним следует повторяющийся звук, информирующий о возможности перехода дороги. Оповещение о необходимости закончить переход воспроизводится заранее – за 6-7 секунд до красного сигнала светофора.

Ранее мы сообщали, что по 77 адресам в Петербурге обустроили нерегулируемые пешеходные переходы.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга