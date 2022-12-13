В пяти районах Петербурга откроют зоны для шашлыка

Напоминаем, что в парках, скверах и садах разведение огня и использование мангала запрещено.

В конце мая – начале июня для петербуржцев организуют 45 новых зон отдыха, где можно будет пожарить шашлыки.

Как уточнили в Комитете по благоустройству, объекты появятся Курортном, Приморском, Выборгском, Петродворцовом и Красносельском районах. Их расположение позднее опубликуют на сайте СПб ГКУ "Курортный лесопарк".

Это будут расчищенные площадки, в границах которых устроят место для разведения открытого огня, разместят урны, создадут минерализованную противопожарную полосу.

Напоминаем, что в парках, скверах и садах разведение огня и использование мангала запрещено, шашлычникам за это грозит административный штраф.

Ранее петербуржцы назвали своими любимыми летними блюдами окрошку и шашлыки.

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Фото: pxhere.com