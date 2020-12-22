Зону платной парковки в центре Петербурга расширят на 180 улиц

В Центральном районе Петербурга может появиться около 14 тыс. парковочных мест, они будут платными. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на Центр управления парковками.
В ближайших планах — расширить зону платной парковки в центре города до 180 улиц. При этом конкретные адреса пока не установили. Экспертам предстоит разработать проект, а к реализации приступят уже в 2022-м году.
В перспективе новые парковки появятся также в Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что у жителей Кировского района появился шанс отвоевать свои парковочные места. Петербуржцы борются с гаражно-стояночным кооперативом.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все