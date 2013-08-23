У жителей Кировского района появился шанс отвоевать свои парковочные места

Договор об аренде участка пока не расторгнут.

Платной стоянки на проспекте Маршала Жукова, 30/2 не будет. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок.

Против стоянки ГСПКА "Автодом" выступали местные жители. Раньше на этой территории они могли бесплатно оставлять свои машины. После появление организации остро встал вопрос, где теперь парковать машину. Петербуржцы обратились к депутатам Денису Четырбоку и Алексею Цивилеву. Они в свою очередь направили депутатский запрос губернатору, чтобы тот провел проверку.

В ответе Александра Беглова говорится о том, что Комитет по градостроительству и архитектуре не стал согласовывать проект благоустройства гаражно-стояночного кооператива. Это сделали с учетом позиции администрации Кировского района и в связи с нарушением законодательства и несоответствию проекта выданному заданию.

На данный момент Комитет имущественных отношений рассматривает вопрос о том, чтобы расторгнуть договор с кооперативом.

Отметим, что подобная ситуация сложилась и около ЖК на Октябрьской набережной. Там ситуация длится еще дольше. КГА также не согласовало проект, а районная администрация назначила штраф, но "Автодом" пытается отстоять свои права в суде и оспорить штраф.

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