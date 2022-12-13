В Мурино девушку изнасиловал мужчина, с которым она познакомилась в соцсетях

В соцсети он ей представился как "Фролов Игорь".

В Мурино знакомый по переписке изнасиловал 21-летнюю девушку после личной встречи. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшая рассказала, что 6 февраля около девяти часов вечера к ней в квартиру пришёл малознакомый "Фролов Игорь", с которым она познакомилась в социальной сети "ВКонтакте". После этого они вместе приехали в Мурино, где выпивали в его квартире. Затем молодой человек применил физическую силу и изнасиловал девушку.

По подозрению в совершении данного преступлении задержан 22-летний В. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ещё один молодой человек подозревается в изнасиловании 17-летней двоюродной сестры в Ленобласти.

Фото: Piter.tv