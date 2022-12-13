Молодой человек подозревается в изнасиловании 17-летней двоюродной сестры в Ленобласти

На данный момент подозреваемый находится в Азербайджане.

Несовершеннолетняя студентка из Ленобласти рассказала о том, что летом 2022 года её изнасиловал двоюродный брат.

Как стало известно Piter.tv, в июне-июле 2022 девушка приехала в посёлок Лебедевка Выборгского района Ленинградской области, где её 26-летний двоюродный брат работал подсобным рабочим по строительству частных домов. По её словам, там он применил к ней физическую силу и изнасиловал.

На данный момент подозреваемый находится в Азербайджане, в России он находился с целью работы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Парголово престарелый мужчина трижды изнасиловал дочь невестки.

Фото: Piter.tv