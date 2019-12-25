Мошенники могут позвонить россиянам с номеров их близких

Чаще всего злоумышленники звонят жертве с номера близкого человека и просят перевести деньги в долг.

У мошенников появился новый способ обмана россиян. Они звонят своим жертвам с номеров близких. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на компанию по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Мошенники могут использовать чужие номера до тех пор, пока их владельцы не заподозрят неладное. Чаще всего злоумышленники звонят жертве с номера близкого человека и просят перевести деньги в долг.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, нужно сбросить и самостоятельно перезвонить своему знакомому, с номера которого и был совершен звонок.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали о схемах мошенников для обмана пенсионеров.

Фото: pexels