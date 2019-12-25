В Пенсионном фонде рассказали о схемах мошенников для обмана пенсионеров

Мошенники могут представиться сотрудниками ПФР.

В понедельник, 20 сентября, в Пенсионном фонде России рассказали, как часто действуют мошенники, чтобы украсть у пенсионеров деньги. В пресс-службе фонда отметили, что мошенники могут представиться сотрудниками ПФР и прийти домой к пенсионеру. Схема стандартна: лжесотрудник сообщает о прибавке к пенсии или перерасчете, а для перевода положенных средств требуют данные банковской карты.

В Пенсионном фонде просят не давать никакие личные данные случайным лицам, даже если они представляются сотрудниками. Иногда злоумышленники могут сообщить, что пенсионеру положена крупная сумма в связи с приближающимся юбилеем или в качестве доплаты к пенсии.

Помимо этого еще одним видом обмана является "юридическая консультация".

Человек находит в интернет "неофициальный сайтов Пенсионного фонда России" и обращается с каким-то вопросом. При переписке с "юристом" сразу просят номер телефона. отметили в пресс-службе

На номер поступит звонок с предложением обратиться "правовой центр поддержки", где будут вымoгать деньги.

Также могут поступать сомнительные письма от имени ПФР на электронную почту. Там будет предложена ссылка на сайт, где размещена информация о якобы причитающихся компенсационных выплатах. Уточняется, что указанные там сведения ложные.

Ранее мы писали, что виртуальные мошенники развели на деньги пенсионера, который хотел заказать пиццу.

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