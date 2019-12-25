Виртуальные мошенники развели на деньги пенсионера, который хотел заказать пиццу

Мужчина оставил данные банковской карты на сайте аферистов и потерял более 9 тыс. рублей. Пицца к нему так и не приехала.

Житель Петербурга потерял деньги, когда пытался заказать пиццу. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 19 сентября.

Накануне, пожилой мужчина, проживающий в квартире на улице Белинского, захотел порадовать себя пиццей. Он попытался найти в Интернете сайт с доставкой еды. Однако из-за нехватки знаний в сфере цифровой грамотности, открыл портал мошенников. На сайте было указано название его любимого кафе. 71-летний дедушка ввел данные своей карты и адрес. После чего с его карты исчезли 9 130 рублей.

Пенсионер решил разобраться в ситуации после доставки пиццы, однако ужин к нему так и не приехал. Позже он понял, что стал жертвой мошенников. Пожилой мужчина написал заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали подозреваемых в выманивании денег у пенсионеров.

Фото: Pexels