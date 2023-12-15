Для зимней обработки дорог Ленобласти и Петербурга подготовили 107 тыс. тонн песка и соли

В предстоящие месяцы в расчистке снега, обработке проезжей части и других работах задействуют 426 единиц спецтехники.

Порядка 107 тыс. тонн песка и соли заготовлено для зимней обработки федеральных дорог Ленобласти и Кольцевой автодороги Петербурга. Об этом 28 октября рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Уже в ближайшие дни на территории региона ожидаются заморозки, поэтому подрядные организации, занятые в содержании федеральных трасс, переведены на зимний режим работы. В предстоящие месяцы в расчистке снега, обработке проезжей части и других работах задействуют 426 единиц спецтехники.

К сожалению, межсезонье часто сопровождается ростом количества ДТП. Поэтому мы обращаемся к водителям с просьбой быть особенно внимательными. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, тщательно проверять автомобиль перед выездом, уделяя особое внимание состоянию шин. Выбирайте скорость движения, соответствующую дорожной обстановке. Помните, что даже при незначительном похолодании на мостах и путепроводах может возникнуть гололедица. Избегайте резких маневров и будьте предельно внимательны на участках, где работают дорожные службы. Сергей Савельев, начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Заготовлено 48 тыс. тонн песко-соляной смеси, 42,2 тыс. тонн соли с антислеживателем, 8,4 тыс. тонн песка.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"