В Невском районе утвердили проект жилого дома с детским садом на 100 мест

Многосекционные жилые дома образуют полудворы, объединённые общей пешеходной зоной.

В Невском районе Санкт-Петербурга появится новый жилой комплекс, в состав которого войдёт встроенный детский сад. Архитектурно-градостроительный облик объекта на Большом Смоленском проспекте получил согласование в установленном порядке. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект разработан архитектурным бюро "А.Лен" по заказу застройщика "Сэтл Стандарт". Строительство развернётся на ранее не использовавшейся промышленной территории.

Многосекционные жилые дома образуют полудворы, объединённые общей пешеходной зоной. Дворовая территория будет закрытой и предназначенной исключительно для жителей комплекса. В ней разместятся игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха для взрослых и детей.

Особое внимание уделено социальной инфраструктуре — детский сад будет рассчитан на 100 воспитанников. Для удобства жителей предусмотрены парковочные места вдоль внутренних проездов.

Архитектурная концепция жилого комплекса предполагает использование разных типов фасадной отделки, что придаёт зданию современный и целостный облик.

Также в Невском районе согласован проект нового корпуса школы №14 на Крыленко.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре