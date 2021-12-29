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Стало известно, когда построят 3 и 4 корпуса ЖК "Ломоносов"
Сегодня, 12:27
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, когда построят 3 и 4 корпуса ЖК "Ломоносов"

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Для ЖК выбрали нового застройщика.

Появилась информация о том, когда завершится строительство третьей и четвертой очереди ЖК "Ломоносов". По информации портала "Строительный Петербург", это произойдет в марте 2023 и конце 2023 года, соответственно.

Работы ведет ГК "Лидер Групп" в лице ООО "Специализированный застройщик Капитан". Промежуточные сроки работ можно посмотреть на сайте Комитета по строительству. Корпуса будут рассчитаны на 486 и 559 квартир. Площадь каждого здания составит более 16 тысяч квадратных метров. 

На данный момент проводится прием-передача строительной площадки. Застройщику нужно будет обустроить ее, установить башенные краны, привезти материалы и продолжить строительство. Сейчас объекты готовы на 45% и 5%. 

В прошлом году был сдан второй корпус ЖК.

Фото: ВКонтакте / ЖК Ломоносовъ

Теги: жк ломоносов, проблемный жк, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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