Выборгские депутаты определили порядок участия жителей в решении вопросов местного значения

Председатель районного юридического комитета Михаил Кузьмин рассказал присутствующим, что с 1 января 2021 года, согласно федеральному законодательству, в местную администрацию могут быть внесены инициативные проекты по реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей МО, по решению вопросов местного значения.

На очередном заседании совета депутатов МО "Город Выборг" народные избранники утвердили Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов в муниципальном образовании. В заседании под председательством главы Выборгского района Дмитрия Никулина принял участие первый замглавы районной администрации Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Председатель районного юридического комитета Михаил Кузьмин рассказал присутствующим, что с 1 января 2021 года, согласно федеральному законодательству, в местную администрацию могут быть внесены инициативные проекты по реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей МО, по решению вопросов местного значения.

В соответствии с законодательством Порядок регулирует, в частности, определение территорий, на которых они будут реализовываться. Предполагается, что проекты могут касаться интересов Выборга в целом, а также жителей определенных территорий, в том числе многоквартирного дома, микрорайона и т.д.

Инициативный проект помимо описания должен содержать обоснование предложений, расчет расходов, сроки реализации, сведения о финансовом, имущественном или трудовом участии заинтересованных лиц. Инициатива до внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан.

Утвержденным Порядком также определяется проведение конкурсных процедур, критерии отбора, информирование населения о рассмотрении и ходе реализации каждой инициативы.

Инициативные проекты, планируемые к реализации в следующем финансовом году, должны быть выдвинуты до 1 сентября. Это связано с формированием бюджета муниципального образования на следующий год. Подробнее с Порядком можно ознакомиться здесь.

Ранее выборгские депутаты заслушали отчет о деятельности полиции.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО