Выборгские депутаты определили порядок участия жителей в решении вопросов местного значения

На очередном заседании совета депутатов МО "Город Выборг" народные избранники утвердили Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов в муниципальном образовании. В заседании под председательством главы Выборгского района Дмитрия Никулина принял участие первый замглавы районной администрации Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Председатель районного юридического комитета Михаил Кузьмин рассказал присутствующим, что с 1 января 2021 года, согласно федеральному законодательству, в местную администрацию могут быть внесены инициативные проекты по реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей МО, по решению вопросов местного значения.
В соответствии с законодательством Порядок регулирует, в частности, определение территорий, на которых они будут реализовываться. Предполагается, что проекты могут касаться интересов Выборга в целом, а также жителей определенных территорий, в том числе многоквартирного дома, микрорайона и т.д.
Инициативный проект помимо описания должен содержать обоснование предложений, расчет расходов, сроки реализации, сведения о финансовом, имущественном или трудовом участии заинтересованных лиц. Инициатива до внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан.
Утвержденным Порядком также определяется проведение конкурсных процедур, критерии отбора, информирование населения о рассмотрении и ходе реализации каждой инициативы.
Инициативные проекты, планируемые к реализации в следующем финансовом году, должны быть выдвинуты до 1 сентября. Это связано с формированием бюджета муниципального образования на следующий год. Подробнее с Порядком можно ознакомиться здесь.
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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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