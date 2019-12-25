Жители Ленобласти показали переполненные лисичками корзины

Выросли и ядовитые ложные лисички. Специалисты предупреждают об опасности отравления.

Грибники похвастались урожаем грибов в Ломоносовском и Всеволожском районах Ленобласти. Фото с переполненными корзинками опубликовали в сообществе "Грибы и грибники СПб".

Дачники отмечают, что больше всего лисичек они нашли в Токсово, Осельках и Пери. Но предупредили горожан, что в этом году лес подарил не только вкусные и полезные грибы, но и ядовитые - ложные. Специалисты отмечают, что ложная лисичка имеет более привлекательный вид и яркий запах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что онколог назвал продукты, которые выводят канцерогены из организма.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб