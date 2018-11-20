Жители Ленобласти делятся фотографиями затопленных квартир и подъездов

Из-за протечек у людей начались массовые проблемы с водоснабжением и проводкой.

Днем 7 февраля жители Волховского района Ленобласти начали массово жаловаться на льющиеся с потолка потоки воды. В сети они обменялись фотографиями и "веселыми историями" на эту тему.

Одна из местных жительниц сообщила о том, что звонила во всевозможные инстанции, однако проблему так и не решили. На этот пост откликнулись еще несколько человек. Они рассказали, что в их доме подобная ситуация, только волнует их больше не вода, которая "хлыщет ручьем", а проводка. Из-за постоянной сырости произошло замыкание, и в здании пропало электричество.

Кроме того, люди пожаловались на отключение горячей воды, слабое отопление и разрытую территорию.

Ранее мы писали, что на улице Марата третий день подряд снег тает прямо в квартиры, ЖКУ кормит жильцов "завтраками".

Фото: ВКонтакте / Подслушано Волхов