Житель Ленобласти подозревается в краже электрогитары в электричке

Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

В Петербурге транспортные полицейские задержали молодого человека, который подозревается в краже электрогитары в электричке. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции обратился петербуржец, который сообщил о пропаже его гитары. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, им оказался 22-летний житель Ленинградской области.

Установлено, что злоумышленник забрал с верхней полки электропоезда сообщением "Кузнечное – Санкт-Петербург" музыкальный инструмент. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские оперативно раскрыли кражу рюкзака на Витебском вокзале.

Фото: Piter.tv