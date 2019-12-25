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Житель Ленобласти подозревается в краже электрогитары в электричке
Сегодня, 12:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Житель Ленобласти подозревается в краже электрогитары в электричке

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Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

В Петербурге транспортные полицейские задержали молодого человека, который подозревается в краже электрогитары в электричке. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции обратился петербуржец, который сообщил о пропаже его гитары. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, им оказался 22-летний житель Ленинградской области.

Установлено, что злоумышленник забрал с верхней полки электропоезда сообщением "Кузнечное – Санкт-Петербург" музыкальный инструмент. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские оперативно раскрыли кражу рюкзака на Витебском вокзале.

Фото: Piter.tv

Теги: гитара, электричка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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