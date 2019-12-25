В Ленобласти задержали подозреваемого в краже тонны лаванды в Крыму

Подозреваемый доставлен в отделение по Всеволожскому району Ленобласти для передачи инициатору розыска.

Во Всеволожске задержали находящегося в федеральном розыске мужчину, который подозревается в краже лаванды в Крыму. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчина был задержан во Всеволожске. По версии правоохранителей, он ночью 9 июля 2019, действуя в составе группы, тайно похитил из сарая в Симферополе урожай лаванды общим весом 1039 кг, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 187 020 рублей.

Подозреваемый доставлен в отделение по Всеволожскому району Ленобласти для передачи инициатору розыска.

Также в Петербурге задержали подозреваемого в краже 47 тонн дизельного топлива.

Фото: pexels