На набережной реки Пряжки построят ЖК

Проект направлен на улучшение условий проживания и социальной инфраструктуры района.

Застройщик "Десна Риал Эстэйт" планирует строительство многоквартирного дома на набережной реки Пряжки в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проект включает жилую площадь 8 027,3 кв.м. Важной частью станет капитальный ремонт детского сада №30 с новым оборудованием и благоустройством территории. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Застройщик также проведет ремонт отделения скорой помощи на Рижском проспекте и организует внутриквартальный проезд. Кроме того, в собственность города будут переданы две однокомнатные квартиры.

Проект направлен на улучшение условий проживания и социальной инфраструктуры района.

В Приморском районе реконструируют гостиницу на Торжковской улице.

Фото: unsplash