Жилищная инспекция выявила нарушения по уборке снега в 30% жилых домов

За нарушение грозит административная ответственность.

За минувшие выходные сотрудники Государственной жилищной инспекции проверили, как убирается территория 135 многоквартирных жилых домов. В 30% жилых зданий были выявлена нарушения, сообщила пресс-служба ГЖИ.

Руководителям УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК напомнили о том, что работу по содержанию придомовых территорий нужно усилить в связи с нестабильными погодными условиями и снегопадами. Ответственные лица должны следить за состоянием кровель, не допускать образования наледи и снежных шапок на крыша, огораживать опасную зону во время сброса снега. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

Самый большой штраф можно получить за нарушение требований к зимней уборке объектов благоустройства и элементов благоустройства. Штраф для юридических лиц может составить от 100 тысяч до 1 млн рублей.

Сумма штрафов за плохую уборку снега в Петербурге превысила 30 млн рублей.

Фото: Piter.TV