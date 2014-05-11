В Петербурге штрафы за плохую уборку снега в общей сумме превысили 30 млн рублей

Основные претензии - неукомплектованные штаты дворников и водителей, слабый контроль за подрядными организациями, заключенные, но не действующие договоры на привлечение техники строительных организаций.

В понедельник, 20 декабря, стало известно, что в Петербурге общая сумма штрафов за плохую уборку снега, которую назначили предприятиям и организациям, превысила 30 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Петербурга в эфире "Радио России".

Так, по итогам проверок качества уборки было возбуждено 111 административных дел. По словам Беглова, не все жилищные и коммунальные предприятия смогли справиться с последствиями снежных циклонов и выполнили свою работу качественно. Ответственные организации оштрафованы на сумму более 4 млн рублей, еще на 6 млн рублей ГАТИ выписала штрафов за неочищенные кровли.

Беглов добавил, что в период с 30 ноября по 18 декабря специалисты государственной жилищной инспекцией проверили 244 организации. Почти в 30% случаев выявлены серьезные нарушения. Основные претензии - неукомплектованные штаты дворников и водителей, слабый контроль за подрядными организациями, заключенные, но не действующие договоры на привлечение техники строительных организаций.

Ранее грузовики свозят снег на пустырь на набережной реки Пряжки. Образовалась гора.

Фото: Piter.tv